Denuncian que constructora se declaró en quiebra y vendió por el doble las casas

En diálogo con Sigue La W, Mauricio Álvarez, denunciante, afirmó que “es inaceptable que le vendan a uno un sueño y le entreguen pesadillas. Después de cuatro años de haber firmado una compraventa, una vez acabado cuatro años de espera, se notifique a los compradores que dan terminada unilateralmente la compraventa hasta un día antes de la celebración de la escritura”.

Según Álvarez, esta práctica “está prohibida, porque en cualquier momento de la compra de una vivienda promesa se lo engatillan. Desde las salas de ventas están ofreciendo en 330 millones de pesos, en las mismas condiciones por las que yo compré”.

“Queremos que la Superintendencia empiece a tomar acciones. Uno no se acerca a la sala de ventas para que cuatro años después terminen el contrato. Todavía no saben explicar quién me va a devolver la plata que yo consigné de buena fe. Esto podría ser una pirámide. Pagué 72 millones, un poco más de la cuota inicial. La casa tiene un avance del 50%”.

El sueño de tener casa sigue siendo una pesadilla para muchos en Colombia. En la ciudad de Pereira un hombre compró vivienda, con el tiempo la constructora supuestamente se declaró en quiebra y le aseguró que le devolverá su dinero. Sin embargo, el denunciante asegura que esa misma vivienda hoy en día está en venta y por el doble del valor que la compró.