Denuncian que falta de presupuesto para el ICBF afectaría la atención de 62 mil niños

Hay preocupación en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque el presupuesto asignado para esa entidad, para la vigencia 2021, no alcanzará para cubrir los progrmaa de atención a niños, niñas y adolescentes, especialmente a aquellos que están dentro de la atención a primera infancia.

Aunque el Gobierno logró que se aprobaran más de 200 mil millones de pesos más que se suman al presupuesto que ya estaba otorgado, aún faltan 620 mil millones que alcanzarían para otorgar 84 mil nuevos cupos.

Sin ese dinero, a más de 62 mil niños se les suspendería el servicio que les ofrece el ICBF.

Los programas afectados son los que están enfocados a menores en condición de vulnerabilidad como los institucionales, que prestan servicios de educación, alimentación y juegos; intercultural que está relacionado con aspectos culturales y educación, familiar que está ligado al desarrollo integral y el comunitario que brinda atención en espacios físicos a los menores.

Para Isabel Cuadros, directora de la fundación Afecto, la situación es preocupante porque los 60 mil menores que quedarían por fuera, en su mayoría pertenencientes al programa de restablecimiento de derechos, han sido víctimas de violencia y agresiones sexuales. Además, aseguró que se deberían mejorar las condiciones de trabajo de los defensores de familia porque tienen exceso de carga laboral y hacen falta herramientas tecnológicas.

Por su parte, Maylin Castillo, una de las madres beneficiarias de los programas, aseguró que es desalentador: "prestan un servicio muy bueno, hay mucha demanda y nos encontramos que hay disminución de cupos (...), la verdad nos pone muy triste eso porque no sé qué voy a hacer, me siento segura cuando dejo a mis hijos en ese lugar".

A su vez, María Victoria Forero, presidenta del sindicato Sintrabienestar, expresó que los programas de primera infancia, que va hasta los cinco años, son preventivos y que se presta para los padres de familia que no tienen opciones de dejar a sus hijos en otros lugares.

"Si no se aprueba va a haber un acumulado de déficit y limitación de cupos de niños, no tiene presentación que el Gobierno prefiera financiar a Avianca y no le dé la prioridad a la atención de la primera infancia en situación de vulnerabilidad", relató.

Por otro lado, Cuadros reveló que entre las afectaciones graves estaría la carga al sistema de salud, de protección y de rehabilitación de adolescentes, pues lo que se busca es la prevención en los menores desde temprana edad con esos programas. "El mejor dinero invertido del Estado está en los niños", aseguró. Mientras tanto, la directora del sindicato de la entidad dijo que el dinero debe ser destinado de manera correcta en programas que sean necesarios.

Sigue La W se contactó con el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar para hablar sobre el tema, pero respondieron que por ahora no se pronunciarán.