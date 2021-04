Denuncian que familia Besaile está desviando un río para beneficiar sus tierras

Campesinos en San Jorge (Sucre) denuncian pérdidas millonarias en sus cultivos porque la familia Besaile está desviando ilegalmente un río para beneficiar unas tierras de su propiedad.

En diálogo con La W, su representante Rodrigo Ramírez señaló que el desvío de esos cuerpos de agua ha generado pérdidas millonarias en los cultivos de maíz de los campesinos.

Lea también:

"Hacen esto para que los cuerpos de agua se sedimenten y con esto ganar más terrenos para sus ganados. En tiempos de lluvia como cambian los cauces por culpa de ellos se han presentado inundaciones que han generado pérdidas millonarias en toda una franja campesina, no es solo una comunidad, una sola persona perdió 30 millones de pesos" sostuvo.

De acuerdo con los denunciantes, el señor Johny Besaile (representante de la finca) sigue "haciendo lo que quiera" a pesar de que la Fiscalía y la Procuraduría ya abrieron sendas investigaciones por el desvío irregular de ese cuerpo de agua. Según Ramírez es la tercera vez que hacen esos desvíos, incluso con la construcción de barricadas para ese fin.

"Estos señores de manera egoísta que no son del territorio, son de Sahagún (Córdoba) se creen dueños del mar, dueños del agua, se creen dueños de los territorios y creen que ellos puedan hacer lo que quieran. Lamentablemente no pasa nada, porque Corpomojana lamentablemente no da las garantías suficientes" indicó.

La W consultó a la Gobernación de Sucre y Corpomojana sobre esa desviación de aguas. Desde la Gobernación señalaron que no es de su competencia el asunto, mientras que Corpomojana afirmó que ya tienen conocimiento de las denuncias, las cuales fueron remitidas a la Fiscalía y la Procuraduría, pero mientras no haya una decisión, no se pueden pronunciar.