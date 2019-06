Detenido director de Revista Congreso tras denuncia por golpear a una periodista

Mediante dos videos, la periodista Maryory Andrea Carvajal Suárez denunció que fue agredida por el señor Gustavo Castro, director de la Revista Congreso.

Dice que hace 8 días solicitó que les pagaran el dinero correspondiente a este mes, no les respondieron y, cuando se acercaron a radicar la cuenta de cobro, “este señor con su hijo nos recibe a golpes, a empujones. No fuimos irrespetuosos, está en la grabación, y este señor agredió a mi compañero, lo sacó a empujones de la oficina. Yo me fui detrás de él diciéndole que mi compañero no lo estaba agrediendo ni estaba siendo grosero, y este señor se devolvió y me pegó en la cara y me trató de prostituta”.

Posteriormente, Gustavo Castro fue detenido por lesiones personales.

Estos son los videos con la denuncia:

#NoticiaW Periodista denuncia que fue agredida por director de revista cuando ella le pidió que firmara su cuenta de cobro pic.twitter.com/mSn4lxLmlu — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 10, 2019