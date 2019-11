Director de Fedesarrollo dice que las marchas no pueden frenar la agenda de reformas

Desde el Congreso Nacional de Infraestructura, en Cartagena, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía se refirió a las masivas manifestaciones que se tomaron las calles del país y que han convocado para un cacerolazo la tarde de este viernes, rechazando que estas protestas pueden frenar al agenda del reformas que tiene prevista el Gobierno Nacional.

Mejía señaló que el Gobierno debe escuchar a los manifestantes, pero que esto no pude llevarlo a la inacción. Además, rechazó el llamado de algunos manifestantes a que se archive al Reforma Tributaria 2.0 que el Gobierno espera que el Congreso empiece a debatir la próxima semana.

"Las marchas son fundamentales en un democracia. Hay que escucharlas, hay que entender qué mensajes no están llegando. Pero las marchas no pueden conducir a la inacción, lo que creo es que debe haber un diálogo, pero eso no implica que se deba parar al agenda de reformas, porque muchas de ellas creo que son válidas y plantean inquietudes bastante importantes", expresó Mejía.

También detalló que "la viabilidad de las reformas dependen de las decisiones que tome el Gobierno, de las coaliciones que logre conformar, pero el país, si quiere continuar avanzando, seguramente va a tener que continuar haciendo reformas importantes".

El director de Fedesarrollo dijo que "el Gobierno en efecto sí está pensando en una reforma pensional". "Ojalá en el diálogo social se puedan establecer los principios de cuál podría ser una reforma pensional que creo que es inaplazable", concretó.

