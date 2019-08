Director de Migración propone acuerdo a EE.UU para unificar controles aeroportuarios

El director de Migración Colombia, Christian Krüger, entregó detalles del proceso para que el control migratorio, de quienes viajen a Estados Unidos, se haga en Bogotá.

“Son cinco mesas, una de infraestructura, una de costos, una de procesos, una de armas una de privilegios e inmunidades para el personal que esté acá. Uno de los compromisos que se ha tenido es que todo lo que es migración, aduana, Invima, ICA, se harán de maneja conjunta, en un solo proceso aduanero y que sea eficiente”, dijo.

Krüger explicó que este beneficio posiblemente incrementará el número de vuelos hacia Estados Unidos.

Frente al caso de los colombianos que son inadmitidos en Estados Unidos, pese a tener la visa, explicó que ese proceso se haría en Colombia.

“El pasajero tendría la posibilidad de estar en su territorio, de estar en su zona sin tener esas dificultades en otros países. De tal manera que cuando lleguen a Estados Unidos ya no tendían inconveniente”, dijo.

Además indicó que no es obligatorio que todas las aerolíneas que viajen a Estados Unidos se unan a la iniciativa. “El que no quiera no lo hace, dependiendo del número de aerolíneas que acojan esta iniciativa será el número de funcionarios del Homeland en El Dorado para hacer esos procedimientos”, explicó.

Finalmente dijo que este es un voto de confianza de las autoridades de Estados Unidos frente a los procedimientos de Colombia.

