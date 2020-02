¿Dónde está Aida Merlano (hija)?

La hija de la exsenadora, Aida Merlano, explicó en su cuenta de Twitter dónde está y aclaró que no se está escondiendo de la justicia.

Merlano escribió en un hilo de esa red social, que compró un tiquete a Venezuela, con regreso para el 9 de Febrero, y ese día regresó. Dijo también que está en Barranquilla, en su apartamento.

"No me estoy escondiendo, nunca lo he hecho. Desde el 2 de octubre me puse a disposición de la fiscalía, di mis datos y aun así en la dirección que yo misma entregué, me capturaron" mencionó.

También, señaló que "la fiscalía ya me ha instrumentalizado para presionar a mi mamá" y finalmente, dijo que está dispuesta a acudir a las autoridades cuando se le solicite pues "no soy yo quien actua como delincuente".