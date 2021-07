Duque debe hablar con todas las primeras líneas del país: manifestante

‘Andrés’, integrante de la primera línea sector de la Na-be (Nave y Belén), Cali, que pidió omitir su identidad, afirmó en Sigue La W que “en Colombia uno no puede mostrar su cara por el miedo a que te puedan matar”, añadiendo que “eso ha sido lo que han hecho durante años, matando a líderes sociales, candidatos a la presidencia.”

Es por es que, según el integrante de la primera línea, “en estos momentos no es viable dar la cara”. Además, Andrés comento que el presidente Iván Duque “quiere es hacernos ver como vándalos cuando no se ha tomado la decencia de venir a los puntos. Somos muchos, no somos pocos. Hay muchas personas que sirven y valen más que algunos que están en el Gobierno. Debería instalar una delegación, como lo hacen algunas alcaldías, como la de Cali. Con el Esmad no va a llegar a ningún lado”.

“Quieren tapar el sol con un dedo, echándonos la culpa”, respondió a quienes señalan a los bloqueos como los responsables de la inseguridad en las diferentes ciudades. “La Policía no hizo nada, solo se fijó en tirarnos a nosotros mientras (la delincuencia) mataban y robaban en otras partes de la ciudad. En unos lugares donde no había bloqueos asesinaron a líderes”.

Sobre los disparos, según denuncias, provenientes de “camionetas blancas”, ‘Andrés’ afirmó que “se sabe de dónde vienen los disparos, son los grupitos de ‘gente de bien’, los gobernantes, la gente que quiere matarnos porque solamente alzamos la voz. Hemos luchado contra el Esmad y la Policía. Querían hacerlo pasar como accidentes. Al alzar la voz, somos una amenaza para ellos”.

Por último, indicó que “nosotros tenemos compañeros que dan la cara y van a los diálogos sin capucha y hablan con el alcalde. No todos podemos salir a dar la cara por miedo a que nos maten. Hemos visto cómo en Cali se meten a las casas sin orden de allanamiento”.

El presidente Iván Duque rechazó los diálogos con integrantes de primera línea, puesto que “no había garantías” para ese encuentro que iba a tener lugar el pasado fin de semana. “Yo comparto que la sociedad no puede tener conversaciones con personas encapuchadas. Esta es una sociedad libre, democrática, de ideas y de propuestas. Aquí nadie necesita taparse el rostro para exponer sus ideas ni exponer sus pensamientos; aquí existen todas las garantías democráticas”, sentenció el mandatario.