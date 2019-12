Duque denuncia que Gentil Duarte y Los Comba han intentado atentar contra su vida

El presidente Iván Duque reveló que el disidente de la FARC, Gentil Duarte; el grupo criminal ‘Los Comba’, y otras organizaciones, han intentado acabar con su vida pero que su esquema de seguridad ha sido diligente y oportuno.



Incluso advirtió que integrantes de ‘Los Comba’ han buscado comprar un apartamento debajo del suyo para atentar contra su seguridad.



“Obviamente esas son las medidas de protección que tiene que tomar el equipo que está trabajando conmigo, sé que para ellos es muchas veces difícil porque a mí me gusta tener mucho contacto con la ciudadanía”, dijo en entrevista con Semana en vivo.

Le puede interesar: Para evitar vicios de trámite, Cámara aplaza discusión de la reforma tributaria



Sin embargo aseguró que esto no le preocupa y que prefiere seguir trabajando por el país.



“El día que uno se tiene que morir se muere, pero yo no me la paso teniendo esas preocupaciones ni en el alma ni en la cabeza”, señaló.



El mandatario también se refirió a las investigaciones sobre los falsos positivos y respaldó a la JEP en sus labores. Además indicó que quienes han deshonrando el informe de la fuerza pública deben ser investigados y sancionados.



“También es importante que se avance en otros aspectos que son igualmente relevantes, por ejemplo todos los desaparecidos o secuestrados que tuvo las Farc como organización armada que nunca se supo su paradero y que seguramente están en fosas”, dijo.