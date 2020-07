Duro 'agarrón' en el Senado por sesiones virtuales

Un duro enfrentamiento se vivió en la Comisión Primera del Senado de la República por cuenta del proyecto de ley que busca incluir la posibilidad de hacer sesiones virtuales en el reglamento interno del Congreso.

Todo inició por una intervención del senador Rodrigo Lara en la que calificó como una "vagabundería" que el Congreso esté sesionando virtualmente, y en la que señaló que "se están usando vericuetos jurídicos" para imponer esas sesiones "que atropellan, que no son garantistas, que vuelven al Congreso en una correa de transmisión express de la aprobación de leyes que le convienen al Gobierno".

Lara señaló a Germán Varón y al senador de la Alianza Verde, Iván Name de formar la mayoría "que necesita el Gobierno" para aprobar la iniciativa, lo que provocó una dura respuesta de los dos legisladores.

Le puede interesar:

"¿Es más democrático aquel que piensa en la comunidad y en sus colegas, o aquel que simplemente intenta imponer un criterio a rajatabla por medio de adjetivos y no acudiendo a argumentos de orden jurídico?", preguntó Varón.

Name le pidió respeto a Lara, a quien señaló de haber llegado "cargado en hombros a la política colombiana".

"Le ruego que no vuelva a dirigirse a la Comisión Primera como si fuéramos un catafalco de vagabundos, porque a nosotros nadie nos inventó como a Usted. Casi todos los que estamos aquí hemos llegando cabalgando en las ideas y luchando por ellas. No acepto que me descalifique porque no tiene el valor ni el contenido para hacerlo", añadió.