El 20 de abril podría ampliarse la suspensión de clases en instituciones públicas

El presidente Iván Duque habló en entrevista con La W sobre el balance actual de la cuarentena y cómo se compara con las acciones de otros países.

Duque aclaró que el final de la cuarentena no significa que ya no esté el Covid-19, “esto no va a durar hasta el 31 de abril, después toca convivir con el virus”.

Sobre los estudiantes de instituciones de educación pública el presidente explicó que hasta el final de la cuarentena se evaluará si los niños y jóvenes vuelven a los recintos. “Estaremos tomando las medidas después del 13 viendo cómo nos digan los epidemiólogos que se está comportando el virus, el 20 de abril decidiremos si los jóvenes vuelven a clase y elegiremos la manera en la que seguirá el distanciamiento social en nuestro país”.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación adelanta campañas para garantizar que todos los niños colombianos continúen con su proceso formativo.

A través de los canales de RTVC el ministerio está ofreciendo clases en vivo por medio del programa ‘Profe en tu casa’.

Lea en La W: