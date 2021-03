El 51 % de los colombianos está de acuerdo con prohibir el parrillero en moto

En un sondeo realizado por Opinómetro en Bogotá y en todas las regiones del país para W Radio, se conoció que el 51 % de los colombianos está de acuerdo en prohibir el uso de parrillero en motocicletas, esto ante los crecientes delitos en todo el territorio.

El 42.2 % de las personas se mostró en desacuerdo con implementar esa medida y solo el 6.9 % no sabe o no responde.

Otro de los tópicos preguntados a los colombianos fue sobre la vacunación contra el Coronavirus, en donde el 65 % aseguro que sí se vacunarán, el 20.2 % no y el 16.4 % no aún no lo sabe.

Por otro lado, se le pregunto a los ciudadanos sobre el proyecto que busca la legalización del porte de armas en el país: 35.1 % está de acuerdo, 58.2 % en desacuerdo y 6.7 % no sabe o no responde.

Asimismo, los colombianos se refirieron a si viajarán o no en Semana Santa, días en los que las personas acostumbraban a desplazarse a lugares de descanso antes de la pandemia. Ante esto, solo un 11.5% dijo que sí, mientras que el 84.6% de los encuestados no saldrá a ningún lado.

Vea el informe detalledo a continuación: