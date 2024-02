El Dane explica las inconsistencias que se pudieron presentar en el Censo Poblacional 2018

En entrevista con W Radio, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, Juan Daniel Oviedo, se refirió al Censo Nacional Agropecuario del 2014 y al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, en ambos caso el actual timonel del Dane, aseguró que desde el momento que se conocieron los resultados de los procesos estadísticos hubo opiniones divergentes sobre las cifras obtenidas, eso sí, asegurando que la entidad ya viene trabajando para buscar soluciones a las discrepancias que se hicieron alrededor de los más recientes censos realizados en Colombia.

Frente al eCenso 2018 que era el procedimiento en el que los colombianos realizaban el proceso de estadística vía internet, Oviedo, expresó que encontró una oportunidad que no se pudo explotar precisamente por fallas de confianza en su totalidad, fallas en la seguridad informática y constantes caídas del sistema, cuestiones que aunque manifestó que se presentan en todas las partes del mundo, no negó que fueron puntos que evitaron sacar un mayor provecho al proceso estadístico y a su vez no permitieron generar una mejor inversión de los escasos recursos financieros que se recibieron para realizar el proceso.

Frente a la estrategias que se utilizó por parte de la administración del ex director del Dane, Mauricio Perfetti, para realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, la actual administración del departamento estadístico del país, manifestó que no “puede ser posible que el censo que estaba planeado para el 2015, por priorizar el Censo Nacional Agropecuario en 2014, quede volando dentro de la dinámica del ciclo del Gobierno y automáticamente solo hasta el último año del ciclo del Gobierno, se asignen los recursos para realizar el proceso”, añadiendo una crítica a la partida presupuestal que recibió el Dane para atender los desafíos que estaba recibiendo la entidad para realizar el importante proceso estadístico. Finalmente, en cuanto a las críticas, Oviedo, aseguró “que no se puede poner a competir en un futuro dos procesos estadísticos de gran envergadura para el país”, teniendo en cuenta que en su análisis esto lo único que logra es entorpecer el desarrollo de los proyectos estadísticos.

Frente a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, el Dane aseguró, que estos serán relevados finalmente en junio de 2019, teniendo en cuenta que para ese mes el país necesita la certificación de población para poder definir todas las asignaciones del Sistema General de Participaciones del próximo año.

