El ELN debe unificarse o desaparecer: alto comisionado para la paz

Tras culminar el paro armado del ELN, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, aseguró que es notoria una división en el mando de este grupo criminal y su falta de voluntad de diálogo.



Ceballos añadió que no se trató de un paro sino de una amenaza por parte de una facción de esta organización que dejó afectaciones en Norte de Santander, Arauca, el sur de Bolívar y Cesar.



“El presidente de la República ha insistido, de una manera muy clara, en que deben cesar los secuestros y las acciones criminales. Y con estos actos una facción del ELN lo que está mostrando es que no quiere la paz. Ese grupo debe unificarse o desaparecer porque se muestra que no hay una unidad de mando y eso no ayuda a la paz ”, dijo.



Igualmente cuestionó que algunos integrantes del ELN quieran negociar la paz mientras otros siguen atentando contra el país.