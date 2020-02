El estigma de los colombianos en los aeropuertos europeos

En una entrevista en Sigue La W, la periodista de Cerosetenta Carol Sánchez relató su experiencia en el aeropuerto de Estambul con la línea aérea Turkish Airlines: “tenía un viaje a Varsovia con escala a Estambul. Cuando llegué a Turquía, el personal de la aerolínea no me permitió hacer la escala por problemas de la visa”. Cabe destacar que los colombianos no necesitan visa para territorio Schengen.

Sánchez aseguró tener un permiso de residencia en Polonia a partir del 17 de febrero, pues realizará unos estudios en Varsovia. Sin embargo, el personal del aeropuerto argumentó tener “muchos problemas con los colombianos”, por lo que no la dejaron ingresar en el avión.

“Cuando recibí el permiso de residencia, la embajada de Polonia me dijo que no había problema para entrar porque los colombianos tienen 90 días como tránsito turista”, dijo la periodista.

Desde el aeropuerto de Estambul se le exigió a Sánchez “comprar un nuevo tiquete” o “quedarse en un hotel”, comentó Carol Sánchez, añadiendo que “no van a reembolsarme el tiquete y dijeron que es mi problema”.

“Me sentí discriminada cuando me apartaron de la fila diciendo ‘es colombiana’”, afirmó la periodista. Desde las 10 de la mañana estuvo encerrada en el aeropuerto con su pasaporte retenido hasta las 9 de la noche, hora en que salió de las instalaciones.

