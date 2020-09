El partido de centro no existe: Gabriel Santos sobre el CD y las críticas que ha tenido

En diálogo con Sigue La W, el representante a la Cámara Gabriel Santos habló sobre las críticas que ha recibido en torno a su postura por la lucha contra las drogas y la transformación de la Policía.

El congresista dijo que su propósito es por tener un partido plural y que no existan radicalismos "no hay un partido de centro (...), mi opinión es tomada como no válida", aseguró.

También relató que el fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema sobre la protesta social y uso de la fuerza debe ser acatado por el presidente, sin importar si está de acuerdo o no, y que por decir eso lo han señalado en su partido. Asimismo, dijo que el expresidente Álvaro Uribe nunca le ha llamado la atención a nadie por hablar distinto, que es una visión que tienen quienes están por fuera del Centro Democrático.

En relación con los señalamientos que le hacen en redes sociales, el representante Santos expresó que son campañas de desprestigio porque son cuentas que, al parecer, están enfocadas para ese fin.

Por otro lado, en torno a lo que ha sucedido con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el congresista enfatizó que "no reconocer algo que está mal le hace daño a las Fuerzas Militares", e insistió en que se reconozca lo que debe ser "lo grave que está pasando".

Finalmente, criticó la designación de Lorena Tapia Núñez como ministra de Ambiente encargada, esto porque, para él, "envía un mensaje de que nadie del Centro Democrático puede hacerlo".