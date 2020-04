El sistema financiero es importante para vivir: José Alejandro Cortés

El empresario y actuario, José Alejandro Cortés Osorio, fue nuestro invitado del miércoles 29 de abril en El Encierro.

"El hombre más mesurado, ponderado y reflexivo de la segunda mitad del siglo XX, no tanto por sus éxitos profesionales, sino por sus condiciones personales que son únicas", así le dio la bienvenida Alberto Casas.

Inició trabajando en Seguros Bolívar ya que su familia tenía una parte de las acciones. Sin embargo, poco a poco, por su desempeño y talento, contó que "en diferentes bancos les pareció que yo podía ayudarlos en sus juntas directivas, entre ellos lo que hoy es Bancolombia, Banco de Bogotá y el Banco Davivienda que fundamos en 1972 entre varias instituciones, soy el único que queda vivo de sus dueños".

En 1969 asumió la presidencia de Seguros Bolívar. Solo que no esperaba que a sus 39 años le diagnosticaran Guillain-Barré, una enfermedad con la que duró un año, dijo que "fue muy dura" y la comparó con los síntomas que sufren los contagiados de COVID-19, “en un momento dado no podía respirar, tenían que sacarme las flemas con unos aparatos extraños. Fueron 9 meses de parálisis, me costaba hablar”.

Agregó que: "Lo único que no estaba paralizado era el cerebro, con eso podía pensar, meditar y concebir el propósito de mi vida".

Para recuperarse pronto usó la natación que le sirvió para lograr la movilidad y superar los efectos secundarios que le dejó la enfermedad.

Este hombre luchador, amante de los chocolates, el deporte e hijo de don José y doña María, ha vivido con equilibrio en sus decisiones y forma de actuar, expresa que "uno lo que recibe de la familia y los amigos son ideas que aciertan en cuanto al comportamiento personal, a raíz de ahí, uno se va moldeando".

El empresario hace ejercicio durante una hora todos los días para conservar su salud. Lleva una dieta sana pero “limitada” resalta José Alejandro. Sin embargo, su debilidad por los chocolates es indiscutible. “Me gusta mucho la buena comida, salgo una o dos veces al mes con mi esposa y alguno de mis hijos”, relata.

Con respecto al levantamiento de la cuarentena para reactivar la economía opinó que "esa es una decisión difícil de definir con precisión”, Aseguró. “Si no se abre la economía, los efectos para las personas menos favorecidas será terribles. Se deberá aperturar por sectores y luego por departamentos”, agregó.

Finalmente, en lo referente a los bancos dijo que “la gente no conoce suficientemente bien cómo funcionan, de donde provienen sus recursos. El sistema financiero en comparación con el cuerpo humano es el sistema sanguíneo, uno de los más importantes para vivir”.