El testimonio de la esposa de implicado en caso Hyundai

La W Radio conoció la declaración entregada a la Fiscalía por Diana María Reyes, pareja sentimental de Dagoberto Rodríguez Niño, el funcionario del juzgado donde se tramitó la polémica demanda de Hyundai y tras la que se dio la manipulación del reparto judicial.

La mujer cuenta que una vez salió en compañía de su esposo de un Compensar y los recogió un vehículo negro de marca Hyundai, fue ahí donde conoció a Carlos Mattos.

"(...) me vine a enterar que ese señor era Carlos Mattos, antes no sabía quién era, nos subimos a ese vehículo y luego mi esposo y ese señor se bajaron en la pastelería La Castellana....en otra ocasión, una noche, me dijo que lo acompañara a una diligencia, entramos a un concesionario que queda en la 106 con la avenida 19, yo me quedé en un sofá y el ingreso a su oficina, ya después él salió de la oficina con una caja, estaba sellada, luego me dijo que si lo acompañaba a donde vivía el señor Reinaldo Huertas (juez judicializado en el caso Hyundai)...".

En un momento de la declaración, la mujer menciona a Jorge Mattos, hermano del empresario.

"(...) en septiembre de 2018, más exactamente en el centro comercial NeosModa ubicado en el centro, en San Victorino, fui allí por motivos de mi negocio...estando conociendo el centro comercial siento que alguien me empuja y se queda mirándome de forma penetrante, como tratando de identificarme, esto me pareció raro pero seguí con mis actividades, nuevamente cerca del baño me vuelvo a encontrar con esta persona, luego nos volvemos a encontrar por tercera ocasión en el primer piso del centro comercial, y este señor me aborda y me dice que se acuerde que él nunca estuvo de acuerdo con esa situación, que eso había sido un entramado por el señor Luis David Durán, que él no había tenido nada que ver con eso. A lo que yo le contesto que yo no sé nada de reuniones porque nunca estuve presente, este señor llama por teléfono y dice que nos cojan a esas dos, se estaba refiriendo a mí y a mi hija Carolina. En ese momento todos los de vigilancia y dos personas de particular, se vienen hacia mi como para rodearnos, me asusta mucho y salgo del centro comercial hacia Transmilenio..."

Reyes asegura que dos hombres la siguieron en Transmilenio y que más tarde al hablar con su esposo llegaron a la conclusión que la persona que le habló en el centro comercial era Jorge Mattos.

"(...) Dedujimos que esta persona podría ser Jorge Mattos, además porque en alguna ocasión este señor se había subido a mi camioneta, yo iba como copiloto y Dagoberto me pidió que me pasara para atrás, allí se sentó esta misma persona y le dijo a Dagoberto que por favor ayudarán al hermano, ese día estaban esperando que llegara Reinaldo (juez). Adicionalmente en el centro comercial Neosmoda salió una separata de publicidad de periódico del domingo donde apareció la foto de Jorge Mattos y allí me di cuenta que fue la misma persona que me mandó una razón para que le diera a Dagoberto...".

La mujer termina por relatar que después de que la Fiscalía capturó a su esposo por el escándalo de Hyundai, en un Transmilenio alguien se le acercó y le dijo: "dígale que se quede con la jeta callada o se la llenamos de moscos". Asegura, además, que siempre que va a visitar a Dagoberto en la Picota un carro de marca Chevrolet con placas de Cali le hace seguimientos.

