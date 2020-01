Elena Stashenko, la profesora que dejó al descubierto que Dololed tiene diclofenaco

En diálogo con W Radio, Elena Stashenko, profesora de la Universidad Industrial de Santander, facultad de Ciencias, y directora del laboratorio del Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas, habló del informe que recientemente entregó el Invima con relación al medicamento naturista, Dololed.

Stashenko aseguró que desde "nuestro centro de investigación estamos alegres y satisfechos que los resultados de análisis que realizamos coincidan con el estudio que hizo el Invima". La investigadora además añadió que "es muy importante porque en la ciencia debe haber un análisis entre el laboratorio y la entidad reguladora, que en este caso es el Invima".

La científica aseguró que en el informe del Invima ellos "hablan de lotes de producción, dos de los cuáles ya ellos habían analizado".

Elena Stashenko consideró importante la manera en la que actuó la entidad reguladora, pues muchos de los consumidores de este medicamento, no son compatible con el fármaco, lo que implica poner en riesgo la vida de las personas. "Me parece interesante el informe del Invima porque advierte a los consumidores; no todos pueden ingerir diclofenaco".