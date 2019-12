Emisoras fantasma, pirámides, nazis y otros misterios de Colombia con Esteban Cruz

En el marco de este Viernes 13, plagado de historias sobre fenómenos paranormales y supersticiones populares, el antropólogo, historiador y escritor Esteban Cruz se refirió a los mitos y verdades de muchos misterios sin resolver que se han popularizado en Colombia y en el mundo.

Sobre las emisoras “fantasma”, esas frecuencias radiales que secuestran la señal para transmitir sonidos extraños, Cruz relata: “Las "emisoras fantasma" existen realmente, pero no sabemos qué son. Es como si una señal interfiriera la frecuencia radial con sonidos, voces y música, incluso llantos. Existen varias teorías sobre ese timbre. Unas dicen que son señales emitidas por el gobierno ruso a sus espías alrededor del mundo, otras dicen que son mensajes que vienen del futuro”.

Otro fenómeno del que se habla mucho es de la existencia de pirámides en Colombia, similares a los templos mayas y aztecas de Centroamérica y sobre los que, según Cruz, sí existen evidencias.

“En los años 40, tras un aguacero, descubrieron una pirámide en la mitad de Popayán. Muchos lo llaman "El morro de Tulcán" y ahí había tumbas indígenas (…) pirámide de Inzá queda en el Cauca y parece una punta escalonada como las de los mayas y aztecas, tiene túneles”, indicó el autor.

También se ha hablado mucho en el territorio nacional sobre la supuesta presencia de nazis en Colombia, en particular sobre el mito de que Adolfo Hitler se refugió en el país tras la caída del Tercer Reich: “Yo no creo en lo de Hitler (en Colombia), pero hay documentos que sugieren que se encontraba en Tunja y en unas fotos aparece supuestamente con ruana. Pero no lo descarto y no tenemos pruebas suficientes”.

Todos estos misterios, que el autor investigó durante dos años y salen en su libro Expedientes X Colombia, han atraído su curiosidad a pesar de que él afirma no creer en lo paranormal: “Yo no creo en los fenómenos paranormales, pero me gustan estos temas porque hablan mucho de cómo somos nosotros”.