En Cumbre por el Amazonas, Evo Morales reclamó la exclusión de Maduro

En el marco de la Cumbre Presidencial por el Amazonas en Leticia, el presidente Evo Morales lamentó que no haya sido invitado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las diferencias ideológicas.

“Sabe el mundo que el presidente Maduro ha derrotado un golpe de Estado y una intervención militar de Estados Unidos. Él, su Gobierno y el pueblo están enfrentando con mucha fuerza un golpe y el bloqueo económico“, dijo durante la reunión en la que participan Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Surinam y Guyana.

El mandatario boliviano dijo que “los derechos de la madre tierra” están por encima de las diferencias.

“Respetamos tenemos diferencias los pueblos sabrán por quién votan o por quién no, eso no está en debate. Por eso el documento que se promuevo como Pacto de Leticia no puede tener exclusión, todos enfrentemos este problema”, dijo.

Luego llegó el turno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien insistió en que el concepto de desarrollo de los países de la región debe estar ligado a la conservación de la naturaleza.

Luego interpretó una sentida canción para hacer un llamado a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad del Amazonas.