“En municipios han abierto bares y eso no se puede hacer”: Mininterior

La ministra del Interior informó que de 438 solicitudes, ha autorizado a 216 municipios a levantar el aislamiento preventivo obligatorio por estar libres de COVID-19.



Sin embargo advirtió que algunos municipios han reabierto espacios de entretenimiento que no están permitidos.



“No se pueden abrir bares, sitios de entretenimiento ni casinos, ni terminales de juego, repito eso porque ya hemos tenido problemas en dos o tres municipios porque ha habido confusión y han abierto algunos bares o sitios de entretenimiento. Eso no se puede hacer”, dijo en el programa ‘Prevención y acción’.

Además recordó que hay restricción en la movilidad de los ciudadanos entre un municipio y otro, diferente a las excepciones como el abastecimiento y casos de fuerza mayor.



En cuanto a ciudades como Cartagena, en la que hay un alto número de contagios, indicó que se instalarán puestos de mando unificado en los sitios más críticos y se destinarán ayudas humanitarias para que los ciudadanos puedan mantenerse en casa.