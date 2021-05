Enfrentados, pero unidos por el dolor: Joven perdió un ojo y policía fue quemado

Sandra Pérez, madre de Sara Cárdenas, joven que perdió un ojo en medio de manifestaciones, comentó que todo sucedió el 5 de mayo cuando hacían “diligencias de la noche”, pero decidieron ir “a grabar las manifestaciones”. En ese momento, la Fuerza Pública empezó a “lanzar gases lacrimógenos. Mi hija y yo salimos corriendo, nos refugiamos en un callejón y aparecieron tres terroristas, así llamo a esos funcionarios, uno de ellos me impactó en mi ojo derecho y uno al ojo de mi hija y ella pierde la visión”.

A Sara Cárdenas “le hicieron cirugía plástica”, según dijo su madre. Por esta problemática “supimos el atropello a la salud aquí en Colombia. Nos negaron la atención”. Sara “tiene inflada la córnea, hemorragia en el ojo, el cristalino está desprendido. La tiene que ver el oftalmólogo para la nueva cirugía. Dos especialistas nos dijeron que perdía el ojo izquierdo. Quedó ciega por esos terroristas”

“Me asesoré por Fiscalía y otras instituciones, como la Policía y la Defensoría. Desafortunadamente me quieren callar, la Policía cerró el caso”, aseguró Pérez. “Tuve amenazas de la Policía, diciendo que callada me veo mejor. Fui a una primera declaración de la Fiscalía, pero solo me preguntan por las cámaras, ni una pregunta por mi hija. Me pusieron medida de protección en este momento”.

“Por el perdón no me van a devolver el ojo de mi hija, destruyeron una parte de ella. Con esos terroristas no tendré perdón por ahora”, finalizó la madre de Sara Cárdenas.

La otra cara de la moneda la relató María Vega, esposa del patrullero Cristian Calderón, quien resultó quemado por una bomba molotov. Vega comentó que, en estos momentos, “se encuentra estable”, aunque sigue en una UCI. El llamado de la esposa de Calderón es a “no atacarse mutuamente”. “Uno siente dolor de ver (a Cristian) en la cama y entubado, que su rostro está quemado. Uno debe ponerse en los zapatos de los demás. No todos somos iguales”. Sobre el relato e Sandra Pérez, manifestó que “es algo muy complicado. Estar en comunicación y entender que algunos no tienen la culpa” es la calve.

Le puede interesar:

Jaqueline Sánchez, madre del patrullero Cristian Calderón, dijo que “el primer camino es perdonar”, debido a que, “si tenemos odio, la violencia no va a acabar. Dios sabe cómo hace las cosas”.

“No todos los policías son iguales”, relató, añadiendo que “mi hijo me dijo que antes de atacar a un ciudadano prefiere unirse al pueblo. Él no es malo, es de los mejores, tiene buenos sentimientos y buen corazón”. “Se han muerto muchos policías. (Las protestas deben ser) pacíficas, que dejen tanto odio contra la policía”, aseveró.