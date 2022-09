Enorme error de la Fiscalía no presentar pruebas contra Caicedo y Martínez: Iván Cancino

Luego de conocer la anulación de la decisión del juez de Santa Marta, que se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a Carlos Caicedo, candidato presidencial y Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta en diciembre de 2017, el abogado Iván Cancino publicó en su cuenta de Twitter un mensaje indicando que “derrotará a la Fiscalía en sus débiles argumentos”.

Decisión tomada hoy en santa Martha permitirá a la defensa derrotar a la fiscalía de esa ciudad en sus débiles argumentos contr alcalde y ex alcalde de la ciudad. La ciudadanía puede estar tranquila @carlosecaicedo @mrafael70 — Iván Cancino (@CancinoAbog) February 20, 2018

Cancino se refiere con esto al trámite que se surtió durante la audiencia de imputación de medida de aseguramiento, en la que según el juez octavo Penal Municipal, Gabriel Modesto, no se cumplió con el procedimiento de la entrega del material probatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación a la defensa y ahora anuló el juez primero penal con funciones de Conocimiento, Carlos Julio Zagarra.

“El señor juez dice aquí que la fiscalía no dio traslado a las pruebas y no puede hacer un análisis de fondo. Esto fue una equivocación enorme de la fiscalía, lo que están presentando son argumentos débiles que no tienen ni pies ni cabeza contra dos funcionarios que han sido impecables en su administración y que solo se plantearon para privarlos de la libertad (sic)”, aseguró el defensor.

La investigación por la contratación de obras en los puestos de salud de Taganga, Bastidas, La Paz, Mamatoco y María Eugenia, también vincula a Gregorio Domínguez Fonseca, Jesús Enrique Navarro Brito, Edgardo Charris Salcedo y Carlos Fabián Slevi Palacios. Estas personas fueron contratistas, interventores y gerente de la ESE Alejandro Próspero Revera durante el período en que se contrataron estas obras.

El abogado también cuestionó la no entrega física de las carpetas que contenían las pruebas a la defensa, asegurando que “hay una norma que establece que la Fiscalía debe entregar físicamente los elementos probatorios, no hacerlo es un error de principiantes”.

El 1 de diciembre del 2017, por medio de dos trinos en la cuenta oficial de la Fiscalía, se informó que el juez de garantías dejó en libertad a Caicedo, y Martínez por aparentes vicios de forma en la audiencia y no por falta de evidencias sobre irregularidades de puestos de salud.

Las partes deben esperar ahora la fecha para la realización de una nueva audiencia de imposición de medida de aseguramiento, que se realizará una vez se valoren los elementos de prueba con los que cuenta la Fiscalía.