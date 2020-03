Es necesario que haya un canal de comunicación con Venezuela: minsalud

Fernando Ruiz, ministro de Salud, habló en La W sobre las medidas adoptadas para prevenir el contagio del coronavirus (Covid-19) en el país.

En primer lugar, sobre los aeropuertos del país, el ministro descartó que por el momento se esté contemplando un cierre total del Aeropuerto El Dorado debido a que existe la opción de que la terminal aérea reciba connacionales. No obstante, aclaró que en algún momento podría cerrarse.

Respecto a las medidas de prevención, Ruiz aseguró: “Nosotros tenemos que entregar una estrategia para proteger a la población más vulnerable (adultos mayores de 80 años) y aislarlos hasta de los propios residentes de sus casas”.

Por otra parte, en cuanto a la alerta de contagio en la frontera porosa entre Venezuela y Colombia, el ministro Ruiz advirtió que desde 2017 no tenemos información epidemiológica de Venezuela y eso es un problema: “Estamos a la expectativa del comportamiento epidemiológico y tomaremos medidas drásticas cuando sea necesario”.

Frente a la hospitalización de pacientes en estado grave, el ministro dijo: “Cualquier infección respiratoria que no tenga complicaciones severas, no requiere hospitalización. Hay que hacer aislamiento preventivo, pero no saturar las salas de urgencia. Si hay una cirugía de reemplazo de rodilla, por ejemplo, pues no hacerla por ahora para generar espacio en las UCI”.

“No quiero lanzar cifras de cuánto necesitaremos mientras no se analice la curva epidémica, pero nuestros servicios de salud en cuidados intensivos viven al tope”, concluyó el ministro.

