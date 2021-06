Esap, Fiduprevisora y Agencia de Seguridad Vial también serían para La U

El algoritmo de este miércoles nos lleva a hablar del Partido de la U porque todo parece indicar que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no será el único botín de ese partido en el Gobierno para enfrentar la última legislatura antes de las elecciones parlamentarias.



Nos cuentan que La U se quedaría con tres importantes entidades que aunque no tienen la visibilidad de un ministerio, cuentan con un gran potencial burocrático: la ESAP, la Fiduprevisora y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



Supimos que en la bancada de congresistas de La U hay un acuerdo para dividirse esos cargos. A los senadores, además del Ministerio de Ciencia, les corresponde presentar un candidato para la ESAP, que en el pasado ya fue de ese partido; de hecho, esta noche hay una cena de los senadores para definir un nombre, no se sorprenda si este llega de los lados de la bancada antioqueña.

Le puede interesar:

A los representantes a la Cámara les corresponde la Fiduprevisora, que también tuvo en el pasado representación de La U, y la Agencia de Seguridad Vial, que fue fortín del partido Cambio Radical.



Así que en el Partido de la U hay muchas sonrisas porque entrarán a un año electoral con las baterías recargadas.