José David Name dejaría La U y tiene un pie en el Partido Liberal

El algoritmo de este jueves nos lleva a hablar de hijos pródigos que vuelven a casa, porque nos cuentan que el senador José David Name empaca maletas para salir del Partido de la U y regresar al partido que lo vio nacer políticamente.



Supimos que el congresista del Atlántico le ha manifestado a personas cercanas su preocupación por el futuro de La U y su deseo de llegar al Partido Liberal, que le ha enviado mensajes para que llegue a reforzar sus filas.



Si Name toma la decisión de sumarse al liberalismo, no podría aspirar al Senado el próximo año para no incurrir en doble militancia; sin embargo, fuentes nos aseguraron que en su lugar podría aspirar su hermana, Margarita Name Cardozo, u otro de los miembros de su grupo político en la Costa Caribe.

Esta noticia implicaría un duro golpe a La U, teniendo en cuenta que Name obtuvo más de 86 mil votos en las elecciones del 2018. Ese hueco se sumaría a los 180 mil votos que los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti se llevaron para el Pacto Histórico, lo que tiene que encender las alarmas en la oficina de la exgobernadora Dilian Francisca Toro, si no quiere que su partido pierda buena parte de la representación que hoy tiene en el Senado.