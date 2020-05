Escándalo en Rosales: video muestra que maltrato fue denunciado ante un senador

Sigue La W reveló un video que demostraría que el maltrato a la señora Edy Fonseca, sí fue denunciado ante el presidente del consejo de administración del edificio estrato 6 donde ella trabajaba y donde no la dejaron salir durante 1 mes, con la excusa de la pandemia.

El senador Germán Varón Cotrino estuvo en la reunión de copropietarios. Él asegura que estuvo en representación de sus padres, que no es el dueño del edificio, y que pidió descargos para aclarar la situación.

"Por favor, Salvador, estamos en una pandemia", es la respuesta de Óscar Osorio, presidente del Consejo del edificio Luz Marina a uno de los vecinos que denuncia el maltrato laboral.

"Sí, hay que ser humanos, pero hay que entender que si se hubiera tomado otra decisión también podría haber ahorita algunas quejas por haber dejado el edificio sin vigilancia", aseguró el Senador Germán Varón Cotrino durante la audiencia de copropietarios.

Según testigos que integran el personal médico que atendió a la señora Edy Fonseca cuando se le torció la cara después de 1 mes de estrés por la que fue hispitalizada, el presidente del consejo le dijo: "ya qué Edy, mire en el problema en el que nos metió".

El senador habló en Sigue La W y dijo que "es más importante ser humanos que garantizar la seguridad de un edificio. En ese edificio vivía mi mamá, quien falleció recientemente. No pertenezco al Consejo, era mi primera sesión, la cual tenía el propósito de revisar varios temas y tuvo lugar un día después de que Edy abandonara el edificio"

Además, señaló que "duramos más de una hora hablando sobre el caso de la señora Edy Fonseca, ante la queja de un co-propietario de lo que estaba pasando. La llaman, ella pone en conocimiento sus circunstancias y luego de la intervención le pregunto privadamente a los presidentes y a la administradora si esas alegaciones son ciertas, pero estos dijeron que no".

"Me dijeron que no estaba en el sótano, sino un aparta-estudio donde estaba la administración. Me dijeron que tenía baño, sofá cama, que había salido los dos días de Semana Santa, y afirman que se le pagaron aproximadamente dos millones y medio por el mes" añadió.

También aseguró que en el video no se muestra toda la conversación, "hago una afirmación que la primera condición de cualquier persona es respetarle los derechos humanos, pero yo no sabía quién decía la verdad. Yo no contraté ni fijé las condiciones de su contrato".

Finalmente, mencionó que "si las circunstancias que ella describe son así, la administración se equivocó completamente. Está mal si no se tienen las condiciones dignas, las cuales son denigrantes. Pero hay otra parte que desmiente estas condiciones".

Edy Fonseca denunció en Sigue La W que la administración del edificio donde trabajaba, la obligó a laborar 24 horas al día desde el 17 de marzo, cuando se inició el simulacro de cuarentena por el coronavirus, hasta el 23 de abril. Aun cuando la denunciante argumentó que su hogar dependía de ella y debía acudir a este, le negaron ir a su casa. Además, le negaron ir al entierro de su sobrino.

Esta es una imagen del sofacama en el que la mujer tuvo que dormir durante 30 días.



cortesía