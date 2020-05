¿Explotación Laboral en estrato 6? Celadora denuncia "secuestro" con excusa de cuarentena

Edy Fonseca denunció en Sigue La W que la administración del edificio donde trabajaba, la obligó a laborar 24 horas al día desde el 17 de marzo, cuando se inició el simulacro de cuarentena por el coronavirus, hasta el 23 de abril. Aun cuando la denunciante argumentó que su hogar dependía de ella y debía acudir a este, le negaron ir a su casa. Además, le negaron ir al entierro de su sobrino.

"Tuve que cumplir mi turno hasta que me tuvieron que sacar en ambulancia. Yo pedí permiso para irme a mi hogar pero me dijeron que el edificio estaba en mis manos" contó.

Le puede interesar: Estos serán los sectores que se reactivarán a partir del 11 de mayo

Fonseca estuvo casi un mes encerrada en este conjunto, durmiendo en un sofá ubicado en el semisótano del edificio, "me dijeron que llevara colchón inflable. Les dije que no lo tenía. Me dijo la administradora, mi jefa y el presidente del consejo, que llevara algo que pudiera colocar de colchón, podía ser cualquier cosa, que mandara traer mis cosas personales. Finalmente, el señor bajó un sofá para que pudiera quedarme ahí" narró.

"Me dieron 15 mil pesos para la comida del día, cinco mil para cada comida, no me alcanzaba para nada. Luego le pedí a los residentes que me alimentaran, pero me regañaron por eso" dijo.

Según su abogado, Nixon Forero "el 23 de abril tuvo que se retirada en ambulancia porque la encontraron casi entrando en un coma diabético y con una parálisis facial, debido al estrés y las condiciones en las que vivía".

"Se presentará una queja ante Miniterio del Trabajo y la Superintendencia de Vigilancia por quebrantamiento de la normatividad. Ellos no debieron contratarla directamente sino por medio de una empresa de seguridad, esta propiedad ya había tenido problemas similares" añadió.

El abogado reveló que el presidente del Consejo del edificio le dijo a la mujer que "usted se quedó sin trabajo, usted se lo buscó".

De otro lado, residentes del edificio constataron la historia y la buena labor de la mujer como celadora. Además, expresaron su desconcierto pues nunca entendieron por qué despidieron a los dos compañeros que trabajaban con ella y la dejaron sola.