Escuche las anécdotas de José Clopatofsky, desde El Encierro con Alberto Casas

El Encierro de este jueves 7 de mayo recibió al periodista José Clopatofsky.

El programa inició con un ¡run, run! de esos carros que pasan a más de 120 km/h, y no fue por casualidad, pues a Clopatofsky, le gusta la música, pero no tanto como el sonido que escucha cuando va al autódromo en donde siente cerca los chirridos, frenazos y el vértigo de la velocidad.

Sin embargo, no vive en las carreras, es un importante reportero que lleva más de 50 años ejerciendo su pasión a través de un periodismo especializado, así le dio la bienvenida Alberto Casas.

José a sus 73 años, es un hombre tranquilo y “come años”, tal como lo describe el doctor casas, de los que 53 ha estado en el periodismo y 38 dirigiendo la revista Motor desde el ejemplar uno hasta el 756.

Cuenta que la revista especializada tiene algo exclusivo, además de ser la guía para saber el precio de los carros en Colombia, la publicación también sirve para practicar la ley de las tres emes, “la del mercado, según motor y marrano”, dijo riendo Clopatofsky.

Aclaró que si se va a comprar un vehículo y está más barato que la revista Motor, debe revisar, en cambio, si está más caro que “le expliquen y usted decide”.

Desde niño ama los carburadores, válvulas, bombas de gasolina, filtros y lubricantes. Se volvió un experto en mecánica, construyó un prototipo de carreras y se fue de piloto.

A pesar de su aspecto juvenil, nunca ha hecho deporte. Se cuida en la alimentación, pero no es estricto, contó que cuando va a los talleres del barrio 7 de agosto en Bogotá se come un chicharrón de vez en cuando.

El periodista especializado en automovilismo es un hombre muy familiar, relató que su esposa es “un copiloto perfecto, me ha acompañado en las carreras, nos conocimos alrededor del automovilismo y vamos a cumplir 46 años juntos”.

“La foto única” es una anécdota que recuerda gratamente, pues ahí mezcló su pasión por la fotografía y el periodismo.

“Siempre me inscribo como fotógrafo y me gusta mucho, Estaba en Milán, perdíamos el partido en el que jugaba colombia, por eso decidí irme a la sala de prensa a escribir. Llegando, el policía no me dejó entrar, di la vuelta con la cámara en la mano, me fui pegado a la pared despacio. Oí una gritería, me asomé, vi que Rincón metió el gol y justo paró frente a mí a celebrar, en ese momento disparé y tomé la foto, fue muy emocionante, solo que no sabía que tenía en los rollos, cuando los mandé revelar, el periodista del Agencia Francesa de Prensa (AFP) me dijo: “te damos 5.000 dólares por la foto de tu negro” le dije que no porque era del periódico”, contó Clopatofsky.

Finalmente, y a propósito de sus aficiones, siempre viaja con una cámara armada, ha tomado entre 400 a 500 fotos como portada para la revista Motor.