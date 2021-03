Estado colombiano se retiró de audiencia del caso Jineth Bedoya por "falta de garantías"

El representante del Estado colombiano Camilo Gómez recusó a todos los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (excepto al juez Eduardo Vio Grossi) luego de señalar que sus preguntas dirigidas a la periodista Jineth Bedoya fueron parcializadas y están prejuzgando al estado con opiniones ya formadas.

"Esta posición del Estado colombiano tiene que ver con la obligación que tienen los jueces de ser objetivos e imparciales. No se trata de no ser corteses con la víctima, se trata de no prejuzgar a un estado que se presenta con humildad ante la Corte y pone la cara ante la víctima", manifestó Gómez.

Luego de que la presidenta del tribunal internacional Elizabeth Odio señalara que en su momento atendería esa recusación y que continuaría la audiencia el director Gómez anunció que se apartaban de la diligencia.

"El Estado colombiano se retira de la audiencia por falta de garantías procesales sistemáticamente aplicadas por esta Corte. El Estado no estará presente ni autoriza que se interrogue al perito que estaba previsto", sentenció.

Incluso Gómez manifestó que es inaceptable que se hable de "sistematicidad" sin que haya sido un asunto que se planteara en el caso.

Por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tomó nota de según ellos, la inasistencia de la testigo del estado María del Pilar Ospina Garnica, quien nunca compareció ante los reiterados llamados.