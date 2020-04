Estas no son vacaciones, estamos en un momento difícil: Nicolás García sobre viajeros

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se refirió a los ciudadanos que han salido a las calles e incluso han tomado las carreteras para salir de viaje durante esta Semana Santa, en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país por cuenta de la COVID-19.

Al respecto, García rechazó las imágenes que han circulando por redes sociales en las que se evidencian muchos bogotanos que salen hacia otros municipios para descansar, sin tener en cuenta las recomendaciones para prevenir la propagación de la enfermedad.

"Hemos impartido comparendos y devuelto a mucha gente en los peajes, explicándoles que estas no son vacaciones, que estamos en un momento difícil (...) no podemos vivir con la Policía detrás de esta gente, cada uno sabe que esto es un cuidado propio", afirmó García.

Sobre los argumentos que dan las personas cuando se les imponen los comparendos, García manifestó que muchos aseguran que van a transportar medicamentos o que regresan a casa porque no viven en Bogotá. Sin embargo, algunos sí aceptan el comparendo y regresan.

Cabe recordar que la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional informó que se ha sancionado a 4.938 conductores por no cumplir con las excepciones señaladas en el Decreto 457, en el marco de la emergencia sanitaria.

Por otra parte, el gobernador se refirió al incidente del pasado 4 de abril en el que once mineros fallecieron en una mina en Cucunubá: "El sector minero es uno de los exentos del decreto presidencial y tiene posibilidad de trabajar (...) en este caso, las autoridades están estableciendo la real causa del suceso, al parecer fue una acumulación de gases".

Frente a los campesinos que se han visto afectados en medio de la pandemia, García expresó: "Estamos garantizando, no solo a Cundinamarca sino a la región, el abastecimiento de alimentos. No hay un solo día en el que a Corabastos haya ingresado menos alimento de lo normal (...) sin embargo, hay productos que no están teniendo fácil salida para venta. Hemos establecido una estrategia con la Estrategia de Competitividad para que, como Gobernación, podamos comprar esos productos de difícil salida para ayudarle al campesino y a algunas familias".