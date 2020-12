Esto le costó a las principales ciudades del país el alumbrado navideño

Muchas críticas han recibido los alcaldes de las principales ciudades del país por gastar plata en alumbrados navideños cuando estamos en plena pandemia ya que esos recursos podrían ser utilizados para la atención de la emergencia. Aunque algunos mandatarios gastaron mucho menos que en años anteriores, se cuestiona el haber utilizado plata en algo que este año no era necesario.

En Medellín el alcalde Daniel Quintero fue uno de los principales de que se llevará a cabo el alumbrado y este no ha estado exento de críticas, especialmente después de que se definieran los horarios del toque de queda y se impidiera visitarlos. En esta ciudad se gastaron 12.000 millones de pesos en alumbrado.

Concejal Alfredo Ramos dijo a W Radio que “cualquier peso que se haya invertido en alumbrado es un peso botado”.

En Bucaramanga no se gastó nada porque el Concejo de la ciudad no aprobó el presupuesto y la ciudad no tiene alumbrado navideño. En el área metropolitana Piedecuesta fue la que más gastó con una inversión cercana a los 500 millones de pesos.

En la capital del país la mayoría de los recursos se invirtió en impulsar industrias que se vieron afectados por la pandemia. Bogotá gastó en alumbrado 3.600 millones de pesos y con esta plata se habrían podido pagar 1.565 días de UCI en la ciudad.

En Cali el alumbrado navideño, móvil para este año, costó 10.334 millones de pesos y su contratación con Emcali ha sido duramente cuestionado. “Constituye una abierta violación a las normas de contratación estatal”, sostuvo el abogado Elmer Montaña.

La alcaldía argumentó que esta medida se tomó para evitar las aglomeraciones.