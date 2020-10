Excombatientes asesinados en Cauca y Caquetá no habían pedido protección: UNP

Alfonso Campo, director de la Unidad Nacional de Protección, se pronunció sobre el asesinato de dos excombatientes de las Farc en Cauca y Caquetá, este fin de semana pasado.

“Estamos solicitando formalmente toda la información para revisar qué fue lo que sucedió, pero en principio la información que sabemos es que no se les había activado, en ningún momento, la ruta para poderles implementar las medidas de protección porque no había estudio, no lo habían solicitado”, explicó.

En cuanto a las nuevas medidas de seguridad para esta población, Campo aseguró que llegarán aproximadamente 600 hombres de protección y que, actualmente, hay 1.200 hombres que brindan la seguridad a los excombatientes con algún tipo de riesgo.

Sin embargo, aclaró que dos desmovilizados asesinados, durante este Gobierno, abandonaron sus esquemas.

“Al día de hoy hemos tratado de ser lo más eficientes, diligentes y rápidos en la implementación de las medidas. Pero es importante manifestar que hoy tenemos 7.659 protegidos en Colombia, de los cuales 3.699 son líderes sociales, ahí está un esfuerzo grande”, señaló.

Además reveló que recibe aproximadamente 4.000 solicitudes mensuales de personas que consideran que vienen siendo amenazadas, por lo que se deben hacer los filtros correspondientes.