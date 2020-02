Exijo verdad sobre quiénes ordenaron asesinarme: Fernando Londoño a la JEP

El exministro Fernando Londoño Hoyos le reclamó "verdad" a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre quienes fueron los mandos guerrilleros que ordenaron asesinarlo al colocar una bomba lapa en su camioneta en mayo de 2012:

"¿Quiénes desde Cuba le dieron las instrucciones al Paisa para que me mataran? Ni una palabra, de eso no se pregunta, eso no se ve averigua, yo exijo verdad en el nombre de Ricardo y Rosenberg, mis compañeros que fueron brutalmente asesinados en ese atentado, exijo verdad".

Londoño señaló que el atentado en su contra se planeó desde Cuba, donde se realizaron los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla.