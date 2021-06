Familiares de las víctimas de la masacre de Mondoñedo denuncian amenazas

25 años después de ocurrida la masacre de Mondoñedo, se continúan presentado oscuros episodios. Pese a que ya existe una condena, la investigación ha teñido tropiezos, ha habido amenazas, asesinatos y al parecer intereses por ocultar la verdad.

El más reciente hecho se presentó en días pasados después de finalizada la audiencia contra ocho exintegrantes de la Policía que se sometieron a la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), porque uno de los familiares de las víctimas y su abogada recibieron amenazas de muerte.

En Sigue la W hablan las víctimas, piden protección y que se investigue quién está detrás de estas intimidaciones.

Yessika Hoyos, abogada representante de víctimas, defensora de DDHH e integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, manifestó que “estamos haciendo la pregunta de quiénes están detrás de esas amenazas, a quiénes les interesa que no les sigamos preguntando por la verdad. No podemos olvidar estos hechos para que no se vuelvan a repetir”.

“Existe certeza que fue la Policía quien cometió estos crímenes, lo que no está claro es quién dio la orden y es por lo que se asesinó uno de los testigos, han amenazado a los abogados y a las víctimas”, indicó.

Dijo que “estas personas, a pesar de ser condenadas, siempre guardaron un pacto de silencio, solamente cuando se sometieron a la JEP es que están contando la verdad”.

También señaló que “tenemos que recordar que el compromiso es para las Farc, al igual que los miembros de la DIJIN que están en la JEP. Algo que se estableció dentro del proceso penal es que estos jóvenes fueron víctimas de seguimientos”.

Explicó que “las amenazas fueron presentantes ante las autoridades y hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta”.