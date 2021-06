Fecode ahora dice que los desbloqueos no dependen del Comité Nacional de Paro

Previo a un nuevo encuentro con el Gobierno, el vocero de Fecode, Nelson Alarcón, aseguró que los desbloqueos de las vías “no dependen del Comité Nacional de Paro” sino de diálogos en las regiones entre los alcaldes, los gobernadores y los manifestantes.

También reconoció que el comité no representa a todos los sectores del país y le pidió al Gobierno garantías para la protesta y el cumplimiento del preacuerdo alcanzado el 24 de mayo.

“Si el Gobierno hoy toma la decisión, ojalá, esperamos y ese es el anhelo, para poder instalar inmediatamente en 72 horas, en cuatro días máximo, perfectamente y si tiene toda la voluntad puede zanjarse toda situación del Paro Nacional”, señaló.

Óscar Gutiérrez Reyes, director de Dignidad Agropecuaria e integrante del comité, agregó que el Gobierno no quiere negociar el pliego de emergencia y dijo que el Centro Democrático y los gremios económicos han obstaculizado la instalación de la mesa de negociación.

“Nosotros no nos levantamos de la mesa, ese no es el punto. El punto es que el país logre reflexionar, qué es lo que hay detrás de la negativa del Gobierno. Están las declaraciones del partido de Gobierno diciendo que no se debe negociar con el Comité Nacional de Paro, están declaraciones de los gremios diciendo que nos tienen que meter a la cárcel”, señaló.

Con este preámbulo arrancó la reunión con el Gobierno Nacional, en la que monseñor Héctor Fabio Henao, director de la Pastoral Social, hizo un llamado a buscar fórmulas para superar las diferencias y “a no perder las esperanzas”.