Fotorreportero denuncia que fue apuñalado por un policía mientras cubría protestas

El fotorreportero Nicolas Sánchez denunció que un agente de la fuerza disponible de la Policía le propinó una puñalada, mientras registraba los disturbios en la noche de este miércoles en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

“Nos encontrábamos cubriendo la manifestación, como a tres cuadras del Puente de la Resistencia hubo una confrontación entre fuerza pública y los manifestantes, y nosotros decidimos hacernos a un lado y tratar de llegar hacia la Primera Línea para tratar de tener mejor cobertura. Los uniformados de la fuerza disponible llegan a esa calle, nosotros nos identificamos como Prensa y ellos arremeten contra nosotros y nos empujan contra la pared con sus escudos, un uniformado se me acerca, se apoya con el escudo contra mí y me ocasiona una herida con arma corto punzante y caigo al suelo”, le contó Nicolas a La W.

Nicolas relata que además de la puñalada, los uniformados le propinaron patadas en la cara mientras se encontraba en el suelo.

“Mi compañero se hace encima mío para protegerme porque después llegan como cuatro o cinco uniformados más y me dan patadas en la cara y yo quedo desorientado y no me podía parar. Llaman a los gestores de convivencia y derechos humanos y los policías tratan de impedir que se acerquen”, contó.

Nicolas y testigos en el lugar aseguran que la Policía impedía el paso de la ambulancia que iba a recogerlo.

“Llega un paramédico y me atiende y duro aproximadamente unos 45 minutos esperando la ambulancia, me informan que la Policía no la dejaba ingresar, entonces los de la primera línea usan un escudo que tenían ahí, me suben y me llevan en un taxi al Cami de Santa Librada”, dice Nicolas.

La Policía Metropolitana de Bogotá asegura que está verificando la denuncia con inteligencia, pero que la labor se ha dificultado por la falta de videos. Por su parte, la Secretaría de Gobierno anunció que esta versión será entregada por la Dirección de Derechos Humanos a las autoridades para que se surtan las respectivas investigaciones en las instancias correspondientes.

La Fundación para la libertad de prensa, Filp, condenó el hecho y aseguró que “este caso se suma al patrón de ataques contra la prensa perpetrados por la fuerza pública que alcanzan 108 agresiones en 34 días de protestas. En total la FLIP ha registrado 210 agresiones y 243 víctimas durante las manifestaciones de este año”.