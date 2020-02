¿Fedegan inconforme con el trabajo realizado por Valencia, minagricultura saliente?

W Radio tuvo acceso a un reciente audio que circuló en un chat ganadero, que fue enviado por el presidente de Fedegan, José Felix Lafourie, allí se pronunció sobre los cambios que se dieron recientemente en la cartera agricultura.

En cuanto al nuevo ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, el señor Lafaurie, expresó que considera que es una persona con una larga trayectoria, bien formada académicamente, y resaltó que estuvo en Findeter y en Fiduagraria, sin dejar de lado que manifestó que son amigos y que le parece que es una persona con la que se podrá trabajar por el sector.

Y seguido a esto y tal vez lo que más llamo la atención de dicho audio, fue el momento en que el líder ganadero se refirió al saliente ministro de Agricultura, Andrés Valencia, allí el señor José Felix Lafaurie, dijo textualmente “el gran problema que se tuvimos con Valencia es que le faltaba determinación para hacer cosas, él vivía con 800 asesores, unos decían un cosa, otros decían otra, la verdad es que era una cosa verdaderamente tortuosa sacar adelante cualquier tema en el Ministerio de Agricultura, fíjese lo que paso con el Fondo, es decir el Fondo no lo entregaron en enero, seis meses después de empezar el Gobierno, por la cantidad diría yo de torpezas jurídicas, que además le costaron el debate que le hicieron por el tema de representatividad, porque no es una persona que se atreva, yo creo que en la vida hay dos tipos de personalidades, los que toman decisiones, y los que dejan que las decisiones se las tomen la propia dinámica de los hechos. Los primeros a veces se equivocan, pero en la mayor parte de las veces aciertan y esos son yo creo la gente exitosa, los otros van un poco como las olas a lo que vaya dando un poco el punto de dinámica y esos no siempre son controlables.

Vamos a ver cómo nos va, con el que se fue, no nos fue mal pero tampoco hicimos cosas y yo creo que estamos para hacer cosas y mucho más ahora con la certificación de fiebre aftosa donde hay que atreves a hacer cosas que tengan significación”.

De esta manera, quedo al descubierto la inconformidad que había en uno de los sectores más importantes del agro colombiano, como es el ganadero, con el saliente Ministro Valencia.

W Radio, trató de contactarse con líder ganadero José Félix Lafaurie sobre el tema, pero no fue posible.