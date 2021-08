Firma asesorada por exfuncionario de MinTIC se quedaría con el contrato

Sigue la W conoció que la empresa a la que se le quiere ceder el polémico contrato del billón de pesos para conectar las escuelas rurales del país por medio de 7 mil centros digitales, es la misma en la que trabajaba el exasesor de la ministra TIC.

La historia de este contrato, que ha tenido varias irregularidades por ser adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados que no tenía experiencia, que recibió un anticipo de $70.000 millones a pesar de no estar cumpliendo con la ejecución y por haber presentado presuntamente una garantía falsa, parece no tener fin: debido a la declaratoria de caducidad que ordenó el Ministerio de las Tics, el contratista le dijo a la W Radio que ahora quiere cederlo.

Y es que, según el abogado de esa unión temporal, el anticipo que se le entregó a este consorcio ya se amortizó y legalizó completamente y por ende no han incurrido en incumplimientos y podrían entregar el proceso a otra empresa.

No obstante, este medio confirmó que la empresa a la que ahora quieren entregarle la instalación de los centros digitales, que es New Skies Satellites, hace parte de otra multinacional llamada SES.

Le puede interesar:

Esa compañía es la misma que ya se había presentado en el proceso de licitación de este billonario proceso a través de la Unión Temporal SES INRED, y de la que hacía parte el exasesor de la ministra, Karen Abudinen, el señor Camilo Valencia Suescún.

Cabe recordar que Camilo Valencia Suescún trabajó durante varios años en entidades públicas de este sector de las telecomunicaciones, y cuando salió esta licitación, se desempeñaba como asesor del Mintic, y a su vez como representante de una de las uniones temporales que participaba en el proceso.