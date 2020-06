Fiscalía pedirá que se investigue al abogado y al fiscal del caso 'Ñeñe' Hernández

La W conoció en primicia que en las próximas horas, durante la audiencia de imputación de cargos a los investigadores de la Dijín, la Fiscalía General de la Nación pedirá que se compulsen copias en contra del abogado Miguel Ángel del Río y en contra de la fiscal Jenny Ortiz Ladino en el caso del 'Ñeñe' Hernández.

La fiscal Ortiz Ladino dijo en declaración juramentada que dos testigos del asesinato del hijo de Carlos Rodríguez, el Sastre de GQ, aseguraron frente a ella y del abogado, en una reunión privada, que no seguirían colaborando con información si no se les pagaba lo que se les prometió para que testificatan en juicio.

Según el ente acusador, ni la fiscal ni el abogado denunciaron el presunto soborno por parte de Rodríguez a testigos del caso.

Además, supuestamente ambos tomaron la decisión de retirar a los testigos del juicio con el fin de que no se conociera la verdad por parte de un juez de la República, ya que exisitía la posibilidad de que estos testigos refirieran en la audiencia que no declararían hasta no se les pagaran sus servicios.

La solicitud de investigación va a ser elevada este 5 de junio por parte de la Fiscalía a un juez de Bogotá.