Fue aceptada la renuncia del senador Juan Luis Castro, hijo de Piedad Córdoba

El congresista de la Alianza Verde, Juan Luis Castro, presentó su carta de renuncia irrevocable al Senado de la República, la cual fue aceptada con 65 votos a favor.



Castro anunció que renunció a su curul por quebrantos de salud y destacó, en su balance de gestión, el freno a la venta de la compañía ISA, el otorgamiento de derechos al río Cauca y la aprobación de la Ley Comida Chatarra.

“Con mucho pesar asumo que mi actual condición de salud no me deja tener las condiciones necesarias para ejercer, como lo amerita, mi función como senador de la República. Y a mí no me parece ético asumir un compromiso de esta naturaleza sin dar lo que realmente necesita el país”, dijo.



En su reemplazo estará el ingeniero civil y exconcejal de Bogotá, Yezid García.