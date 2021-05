Gaviria salió en defensa de Duque y le pidió a su partido acompañarlo

El algoritmo de este viernes nos lleva a hablar del expresidente César Gaviria porque ayer, en la misma reunión en la que propuso una reforma a la Policía, hizo por primera vez en años una defensa cerrada del Gobierno Nacional y del presidente Iván Duque.



El expresidente le dijo a sus congresistas que es necesario recuperar la confianza en el Gobierno, que el futuro inmediato del país "depende de que acierte en sus políticas de ahora en adelante" y en eso el Partido Liberal lo debe acompañar.



Gaviria también habló sobre la reforma tributaria y dijo que aunque aún tiene dudas sobre la decisión de responder con otro proyecto, no se atravesará insistiendo en sus puntos de vista.



"Votaremos la propuesta del gobierno, a condición de que se limite a lo estrictamente necesario porque a eso me comprometí y porque lo creo necesario, pero no vamos a participar en el diseño de la nueva reforma ni tomamos responsabilidad sobre las consecuencias", le dijo Gaviria a su bancada.

El director del Partido Liberal invitó al presidente "a que considere que quien no cumpla sus decisiones se marche del gobierno lo antes posible" y a que se rodee de ministros "en tres o cuatro carteras que sean capaces de hablar en nombre del gobierno".

Sin embargo, nos dicen fuentes liberales que no habrá representación del partido en el gabinete, si se produce una crisis ministerial.