Gobierno confirmó que ya está trabajando en regulación para patinetas en el país

Desde el Ministerio de Transporte se confirmó que aunque actualmente en la Resolución 160 de esa misma cartera, se dan algunos lineamientos generales sobre la reglamentación que se debe dar para las patinetas y el uso de estas a nivel nacional, el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, admitió que se debe hacer una actualización de esa norma.

En su pronunciamiento el viceministro Ostos, también manifestó que esta reglamentación en cuanto a la transitabilidad de este tipo de vehículos en sus jurisdicciones dependen y deben ser realizadas por los respectivos distritos y municipios y que en el caso de Bogotá se ha venido haciendo una reglamentación que le permite el tránsito a las patinetas por ciertas partes de la ciudad, añadiendo que la gran ventaja de la capital de la República es que es la metrópolis de América Latina que más kilómetros de red con separación física de ciclorutas tiene.

Según lo explicado por el Ministerio de Transporte, lo que se busca con la nueva reglamentación que se obtendría en seis meses como mínimo y que se realizará de la mano con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es que no se vean afectados los actores en general del ecosistema de movilidad, más exactamente buscando que el peatón no vaya a ser agredido en ningún momento por alguno de este tipo de patinetas, al igual que estas no vayan a ser agredidas por vehículos más grandes que transitan por las calles de las ciudades.