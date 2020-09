Gobierno evalúa si exige aislamiento preventivo a extranjeros que ingresen al país

Migración Colombia anunció que su operación está lista tras supervisar varios aeropuertos, previo al restablecimiento de los vuelos.



El director de la entidad, Juan Francisco Espinosa, recorrió los aeropuertos de Cali, Bogotá, Armenia, Pereira, Cartagena, Barranquilla y Antioquia para verificar todas las medidas de bioseguridad.



Espinosa anunció que la mayoría están listos y que en el caso del Matecaña hay que fortalecer la seguridad migratoria para evitar que personas condenadas salgan del país.

En cuanto a los protocolos explicó que se harán grupos de viajeros para ingresar a las zonas de migración, mientras que a otros se les asignarán turnos, y anunció que se está estudiando si se exige o no un aislamiento a los extranjeros que lleguen a Colombia.



“Por eso en los diferentes aeropuertos del país, y en las diferentes zonas de migración, van a encontrar unos puntos en el suelo. Me anticipo, esos puntos van a tener colores dependiendo de si usted es extranjero o nacional para facilitar el proceso. ¿Qué van a tener que hacer? Siempre estar parados en un punto”, dijo.



También recordó que no estará permitido que los familiares o allegados del viajero lo acompañen al aeropuerto, con el fin de evitar aglomeraciones.