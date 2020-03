Gobierno no está de acuerdo con cierre de ciudades pero aprueba simulacro de aislamiento

En diálogo con La W, la ministra del Interior, Alicia Arango se refirió al decreto expedido para el manejo del orden público durante la crisis del Coronavirus y señaló que "no se está violando la autonomía de los alcaldes y gobernadores, sino coordinando esfuerzos en un momento de pandemia".

La ministra señaló que el Gobierno no está de acuerdo con cerrar en este momento las ciudades del país, por no considerarlo necesario y perjudicial para la economía.

"No podemos estar cerrando el país y matando la economía en una etapa en la que no lo dicen los expertos. Si en este momento cerramos todo y después llega el rebrote, no hicimos nada. La pandemia hay que manejarla por ciclos, porque si nos encerramos todos el país se paraliza", señaló.

La ministra dijo estar preocupada por algunas medidas que se han tomado en algunas regiones del país y que podrían generar problemas.

"No se puede cerrar el país; los cierres iban a generar bloqueos en Bogotá, Cundinamarca y Meta, lo que causa una parálisis en sitios donde incluso no se ha presentado la pandemia", afirmó Arango.

Arango aseguró que el Gobierno está de acuerdo con el simulacro de aislamiento propuesto por la alcaldesa Claudia López y que se reunirá con la administración distrital para coordinar ese ejercicio.

Frente a la petición de varios alcaldes y gobernadores de sumarse al simulacro, Arango dijo que se hablará con cada uno de ellos para analizar cada situación.

