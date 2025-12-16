Cristian Portilla recibió la credencial como alcalde de Bucaramanga

Bucaramanga

La Registraduría Nacional del Estado Civil tras finalizar el escrutinio de las elecciones atípicas de Bucaramanga le entregó la credencial al alcalde electo de la capital santandereana, el abogado Cristian Fernando Portilla.

Carlos Ramón González, de parranda vallenata en Nicaragua mientras está prófugo en Colombia

Tras recibir la credencial como alcalde de Bucaramanga, Portilla anunció que iniciará una auditoría forense exprés para verificar cómo funcionó la alcaldía y los recursos públicos durante los alcaldes encargados Eduard Sánchez y Javier Sarmiento.

Paloma Valencia es la candidata oficial del Centro Democrático para elecciones presidenciales 2026

"Estas elecciones atípicas son un precedente muy importante, validando la gestión un gobierno y una visión de ciudad basado en la seguridad, en la competitividad y en el desarrollo de nuestra ciudad Bucaramanga", indicó el alcalde electo de la capital santandereana.

Detuvieron al hijo de Rob Reiner bajo sospecha de matar a su padre y a su madre

Portilla inscribió su candidatura con la coalición ‘Con paso firme Bucaramanga avanza’ y el aval del partido de La U, Centro Democrático y el apoyo de Cambio Radical. venía de cumplir funciones como secretario privado del exalcalde Jaime Andrés Beltrán.

Cristian Portillaes abogado especialista en derecho laboraly empresario en la capital santandereana. También ha sido locutor de radio y ahora inicia su vida política como nuevo mandatario de los bumangueses para los próximos dos años.