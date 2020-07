Gobierno no puede seguir fingiendo la implementación del Acuerdo de Paz: Farc

El Partido Farc, en cabeza del senador Carlos Antonio Lozada, le pidió al Gobierno "tomar nota" de la preocupación de decenas de congresistas estadounidenses sobre el proceso de paz, y la situación de seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.



El congresista señaló que, el Gobierno debe cumplir con sus deberes constitucionales y asumir la responsabilidad política de sus decisiones.

"Es una demostración clara de que este Gobierno no puede escudarse en el narcotráfico, para ocultar sus responsabilidades de proteger la vida de los ciudadanos, y de no seguir fingiendo la implementación del Acuerdo de Paz".



El senador reiteró que el cumplimiento de los acuerdos de paz no es una opción, sino un deber constitucional que debe cumplir el Gobierno Nacional.