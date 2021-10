Gobierno pedirá ayuda a Estados Unidos para enfrentar migración de haitianos

En menos de una semana llegará a Colombia el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y justo allí la Canciller- Vicepresidente, Marta Lucía Ramírez pedirá ayuda para regular y desestimular la migración de ciudadanos haitianos que está concentrada en el municipio de Necoclí.

“Es fundamental esta reunión porque la migración hay que abordarla desde diferentes ópticas. Primero el principio de humanidad entender el dolor; segundo la corresponsabilidad, todos tenemos que asumir la migración propia. Y tercero, poner en cintura el negocio de los migrantes, hay personas que trafican con la necesidad de los migrantes, que buscan solo negocio y no importa exponerlos a la muerte y tenerlos en condiciones precarias”, puntualizó la Canciller.

Así mismo, la funcionaria confirmó que Panamá hará parte de la reunión de cancilleres ya que también está sufriendo un auge migratorio. “Tenemos que tener una visión regional de lo que está pasando. No podemos convertirnos en países sándwiches, lo que pasa en Necoclí es producto que Ecuador los dejó subir, pero Panamá no los puede absorber a todos, porque Costa Rica no los deja pasar y tenemos que afrontar esto”, puntualizó

Finamente, Ramírez aseguró que la ayuda de Estados Unidos será fundamental para contener y frenar la migración y así mismo plantear soluciones a largo plazo, donde el crecimiento personal y el empleo sirvan para retener a los cuídanos en sus países.