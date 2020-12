Gobierno pide mantener restricciones en zonas con alta ocupación de las UCI

Los Ministerios del Interior y de Salud les recomendaron a las autoridades locales mantener las restricciones en las ciudades o municipios con una ocupación de las UCI superior al 70%.

En una comunicación, las carteras aseguraron que “debido a la contingencia actual queda prohibida la realización de cirugías no prioritarias, que no sean de carácter urgente y que no comprometan la vida”.

En cuanto a las ciudades de Pereira, Ibagué y Cali, el Gobierno recomendó la implementación del pico y cédula para todas las actividades comerciales, de bienes y servicios, a excepción de los hoteles y restaurantes.

También sugirió la restricción de la movilidad hasta las 06:00 a.m., del 4 de enero de 2021, y una restricción total de la movilidad desde las 8:00 p.m., del 30 de diciembre, hasta las 5.00 a.m., del 2 de enero.

En el caso del municipio de San José de Cúcuta, y de las ciudades con una ocupación superior al 90%, se recomendó la restricción de la circulación de personas y vehículos por vías y lugares públicos hasta las 5:00 a.m., del lunes 4 de enero de 2021.

Otra medida que pidió el Gobierno es el pico y cédula a partir de las 00:00 para todas las actividades que reduzca la movilidad de las personas en un 50%, hasta las 00:00 del 04 de enero de 2021.

“Se exceptúan los trabajadores de las industrias y trabajos esenciales. Los hoteles están exentos de la medida”, dice la circular.

Entre las medidas sugeridas también se destacan:

-Prohibir todo tipo de reuniones públicas y privadas, eventos deportivos, recreativos o culturales que generen aglomeración de personas en espacios públicos y cerrados.

- Restringir la movilidad de las personas y vehículos desde las 00:00 del 1 de enero hasta las 00:00 del 3 de enero.

- Se exceptúan de la medida todos los servicios esenciales.

- Realizar una constante auditoría concurrente de los centros asistenciales para la verificación de la ocupación de camas UCI.